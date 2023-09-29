Епатажний Тайсон Ф'юрі відреагував на підписання контракту на бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком. Язикатий британець вчергове вирішив принизити українського чемпіона.
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Ф'юрі: Це епоха "Циганського короля"
"Жадібне пузо", який майже рік тікав від бою з Усиком та очікував космічних гонорарів, вже одягнув на себе корону переможця та пригрозив Олександру.
"Я роблю те, що говорю. Я говорю те, що роблю. Абсолютний чемпіон. Це епоха "Циганського короля".
Усик, ти більше не зможеш бігати, як кролик. Ти це розумієш", – сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що точна дата поєдинку Усик – Ф'юрі стане відома після виставкового бою "Циганського короля" з Френсісом Нганну, який пройде 28 жовтня.
Попередньо очікується, що бій за абсолют відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії. Проте цілком ймовірно, що мегафайт перенесуть на січень 2024 року, адже Ф'юрі може виявитися замало двох місяців для підготовки до бою.