Дали стусана: як у збірній привітали Миколенка з днем народження – кумедне відео
30 травня 2022 , 12:35Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Гравець Евертона та збірної України Віталій Миколенко 29 травня святкував свій день народження. Футболісту виповнилося 23 роки.
Дружні стусани
Віталій приймав вітання у таборі національної збірної. Партнери по команді вирішили оригінально привітати іменинника.
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Уранці, 29 травня, перед тренуванням Миколенко довелося пробігтися святковим коридором з гравців, які намагалися влучити в нього м'ячами або дати стусана.
А ось увечері Віталія привітали як слід: іменинник отримав два святкові торти.
Відео вітань Миколенка під час тренувань
Кар'єра Миколенка в Англії
- Віталій підписав угоду з ліверпульським клубом 1 січня 2022 року. За його трансфер Евертон заплатив 23,5 мільйони євро Динамо.
- Починаючи з квітня, Віталій є постійним гравцем основного складу "ірисок". Ексзахисник київського Динамо грає під 19-м номером.
- За "ірисок" він встиг відіграти 16 матчів, де відзначився забитим м'ячем. У поєдинку проти Лестера 8 травня Віталій допоміг своїй команді перемогти.
- Цей гол визнали найкращим м'ячем Евертона у нинішньому сезоні.
- За невеликий проміжок часу українець встиг завоювати прихильність вболівальників. Його визнали найкращим гравцем "ірисок" у квітні, переможця обирали шанувальники ліверпульського клубу.
- Аби підтримати українця фанати прийшли на стадіон з топовим банером.
Збірна України вирушила у Глазго
- 1 червня на національну команду очікує важливий поєдинок. Українці зіграють у відбірковому матчі плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Гра відбудеться у шотландському Глазго, куди "синьо-жовті" вже вирушили.
- Переможець цього поєдинку зустрінеться проти збірної Уельсу, де визначиться ще один учасник чемпіонату світу-2022.
- Збірна тренувалася до важливих матчів у Словенії. "Синьо-жовті" прибули туди на початку травня.
- Також у рамках підготовки національна команда провела три товариські матчі. Першим суперником українців була Боруссія Менхенгладбах, де українці здобули перемогу – 1:2.
- Другий товариський матч українці провели з італійською Емполі, де також святкували тріумф – 1:3. Останній поєдинок проти хорватської Рієки закінчився мировою – 1:1.
- 26 травня команда провела двосторонню гру. Матч був наближеним до офіційного, гравці дотрималися всіх почестей. Поєдинок завершився мировою – 1:1.