Важлива підтримка вболівальників

За команду "ірисок" Миколенко виступає лише 4 місяці, проте йому вдалося швидко завоювати симпатію вболівальників. Голосування відбувалося на форумі фанатів Евертона GrandOldTeam.com.

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Українець на один бал випередив бразильця Рішарлісона. А третім став молодий талант команди Ентоні Гордон.

"Віталій Миколенко перебуває в клубі тільки чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, на яку вона не заслуговує, і турбота про сім'ю та близьких повинна займати всі його думки.

Проте його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизму. Його швидко полюбили вірні вболівальники "Гудісону". Миколенко набрав трохи більше ніж 18% загальної кількості поданих голосів", – йдеться у заяві сайту.

Кар'єра Миколенка в АПЛ

У квітні український захисник зіграв у складі своєї команди усі 5 матчів, відігравши у них з першої до останньої хвилини. Усього ж цього сезону українець зіграв за Евертон 12 поєдинків.

1 січня, стало відомо, що футболіст збірної України Віталій Міколенко офіційно підписав контракт з Евертоном.

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Контракт було підписано до літа 2026 року включно.

До речі. Евертон перебуває на 18 сходинці у турнірній таблиці АПЛ. На рахунку "ірисок" лише 32 очка.

"Іриски" у квітні виграли один матч проти Манчестера Юнайтед (1:0), з Лестером зіграли внічию (1:1) та три програли (Вест Хему – 1:2, Бернлі – 2:3 та Ліверпулю – 0:2).

1 травня клуб українця сенсаційно обіграв Челсі та збільшив шанси на збереження "прописки" в АПЛ.

У неділю, 8 травня "іриски" спробують свої сили у протистоянні проти Лестера.

Гравці Евертона підтримують Віталія з перших днів повномасштабної війни. На початку березня Миколенко вивів партнерів на кубковий матч проти Борхем Вуд у якості капітана. Тоді Евертон переміг 2:0, а українець травмувався і покинув поле на 60-й хвилині.