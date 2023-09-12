Насолоджуюся переглядом боїв Ломаченка та Усика: сенсаційний китаєць назвав улюблених боксерів
Джерело:Thaboxingvoice
Китайський боксер Чжан Чжілей, якому виповнилося 40 років, насолоджується переглядом поєдинків двох українських боксерів. Їхня майстерність досі вражає китайського ветерана.
40-річний Чжан Чжілей створив справжню сенсацію у світі боксу, перемігши одного з найсильніших представників хевівейту Джо Джойса. Ветеран не запиняється на досягнутому, а досі вдосконалює свою майстерність та прогресує завдяки перегляду поєдинків Василя Ломаченка та Олександра Усика.
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Чжілей: Ці хлопці мене надихають
Китайський суперважковаговик зізнався, що слідкує за найкращими бійцями з різних вагових категорій. Справжнє захоплення в нього викликає перегляд боїв зірок боксу, серед яких знайшлося місце Ломаченку та Усику.
"Я насолоджуюся переглядом боїв Ломаченка. Я дійсно люблю дивитися поєдинки Усика, Канело та Теренса Кроуфорда. Ці імена відкрив для мене мій тренер, і мені справді подобається їхній стиль.
Насправді я дивлюся всіх їх, і вони мене надихають. І досі я все ще навчаюсь у цих людей, і я важко тренуюся, щоб здобути подібні навички. Ці хлопці мене надихають", – розповів Чжілей.
Нагадаємо, що у квітні Чжан Чжілей переміг британця Джо Джойса та став володарем поясу тимчасового чемпіона WBO. 23 вересня китаєць проведе захист титулу.
- Нагадаємо, що основним поясом WBO володіє українець Олександр Усик. У серпні наш боксер нокаутував Даніеля Дюбуа та захистив титули.
- Василь Ломаченко був не таким переконливим у 2023 році. Він програв бій абсолютному чемпіону Девіну Хейні. Наступним ймовірним суперником українця може бути австралієць Джордж Камбосос.