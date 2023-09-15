Медаль ціною в травму: українка Манєвська здобула дебютну нагороду на ЧС з важкої атлетики

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд триває чемпіонат світу з важкої атлетики. Четверту медаль в скарбничку збірної України принесла Анастасія Манєвська.

До чергового змагального дня Україна підходила з трьома нагородами. Дві срібні медалі та "бронза" на рахунку Каміли Конотоп у вазі до 59 кілограмів.

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Дебютна медаль Манєвської

У фіналі змагань у ваговій категорії до 87 кілограмів Україну представляла Анастасія Манєвська. Уроджениця Запорізької області у першій спробі у ривку взяла вагу 106 кілограмів. Наступні дві спроби Анастасії були невдалими. Спортсменка намагалася підняти штангу вагою 108 кілограмів.

Цей результат дозволив українці здобути бронзову нагороду. До речі, це дебютна медаль для Анастасії на рівні чемпіонату світу. На жаль, позмагатися за ще одну нагороду спортсменка не змогла.

Під час виконання останньої спроби Манєвська травмувала плече. Через прикру травму 24-річна важкоатлетка не змогла взяти участь у змаганнях з поштовху.

Чемпіонкою світу у двоборстві у ваговій категорії до 87 кілограмів стала Ло Їн-Юань з Тайваню. Її сумарний результат становить 245 кілограмів.

Україна на ЧС-2023