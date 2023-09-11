Росіянку Тетяну Каширіну дискваліфікували на вісім років за вживання допінгу. Окрім того, її результати, отримані з 1 квітня 2013 року по 19 червня 2017 року, були анульовані з усіма витікаючими наслідками, включаючи позбавлення будь-яких титулів, нагород, медалей, балів і грошових призів за участь. Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс своє рішення.

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Таким чином росіянку позбавили трьох титулів чемпіонки світу (2013, 2014, 2015 років) та три золоті медалі чемпіонатів Європи (2014, 2015, 2017 років). Також її світовий рекорд було анульовано – ривок вагою 155 кілограмів, поштовх у 193 кілограми та загальний у 348 кілограмів. Цей "рекорд" вона встановила на чемпіонаті світу 2014 року. При цьому що згодом Каширіна не змогла наблизитися до своїх "рекордних" показників.

Після того, як росіянку офіційно позбавили чемпіонських титулів на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років, їх отримає українка Анастасія Лисенко. Вона на цих змаганнях становилася срібною призеркою в кожній з вправ.

Варто відзначити, що Каширіну не вперше відсторонюють від змагань через вживання допінгу. Вона була відсторонена на два роки після позитивного тесту у 2006 році, коли їй було 15 років. Про друге правопорушення стало відомо під час розслідування історичних зловживань у Московській лабораторії, і її тимчасово відсторонили в листопаді 2020 року за "використання або спробу використання забороненої речовини чи забороненого методу".

Попри це, в Росії вирішили звільнити Каширіну від відсторонення – дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА визнав, що "немає жодних підстав для відсторонення". Але не всі погодилися з таким рішенням. І Всесвітнє антидопінгове агенство подало апеляцію на це рішення в CAS. І в серпні 2023 року CAS виніс своє рішення, на вісім років дискваліфікувавши Каширіну від міжнародних змагань та позбавивши її нагород.