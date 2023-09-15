К очередному соревновательному дню Украина подходила с тремя наградами. Две серебряные медали и "бронза" на счету Камилы Конотоп в весе до 59 килограммов.

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Дебютная медаль Маневской

В финале соревнований в весовой категории до 87 килограммов Украину представляла Анастасия Маневская. Уроженица Запорожской области в первой попыткой в рывке взяла вес 106 килограммов. Следующие две попытки Анастасии были неудачными. Спортсменка пыталась поднять штангу весом в 108 килограммов.

Этот результат позволил украинке получить бронзовую награду. К слову, это дебютная медаль для Анастасии на уровне чемпионата мира. К сожалению, посоревноваться за еще одну награду спортсменка не смогла.

При выполнении последней попытки Маневская травмировала плечо. Из-за досадной травмы 24-летняя тяжелоатлетка не смогла принять участие в соревнованиях в толчке.

Чемпионкой мира по двоеборью в весовой категории до 87 килограммов стала Ло Ин-Юань из Тайваня. Ее суммарный результат составляет 245 кг.

Украина на ЧМ-2023