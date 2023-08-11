14 серпня у Йорданії розпочнеться чемпіонат світу U-20. Свою останню підготовку до змагань проводять найкращі молоді борці та борчині, серед яких є й представники ворожої Росії.

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UWW не турбує факт підтримки війни

Серед них слід виділити борця Алєксандра Мєліхова. Об'єднаний світ боротьби (UWW) допустив Мєліхова до престижного турніру, де він боротиметься у ваговій категорії до 130 кілограмів.



Алєксандр Мєліхов у заявці на ЧС-2023 U-20 / Скриншот із UWW

І це після того, як Алєксандр люб'язно робив фото на фоні банер з провокаційним символом "Z" після чергових змагань на своїх "болотах". Та ще й викладав ці фото на своїй сторінці в інстаграмі.

Це відкрита підтримка війни Росії в Україні. Як після цього UWW допускає росіянин навіть під нейтральним прапором на такі престижні змагання як ЧС.



Мєліхов допущений на ЧС, попри підтримку війни / Скриншот із інстаграму борця

Хоча трохи й не дивно, дивлячись на того, хто очолює UWW. Серб Ненад Лалович має гарні стосунки з Росією. Відзначимо, що українська збірна очікувала, що рано чи пізно росіян повернуть на змагання із боротьби. Це було лише питанням часу. Про це нам в ексклюзивному інтерв'ю розповіла борчиня української збірної Оксана Лівач.

Через таке рішення UWW українські борчині вже пропустили рейтинговий турнір в Угорщині.

Також у середині червня "відзначився" глава Асоціації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі. Той заявив, якщо росіян не допустять на Олімпіаду-2024 у Париж у ролі команди біженців, то у Франції вони поїдуть на танках.

І як після цього всього можна допускати росіян на змагання із боротьби?