14 августа в Иордании начнется чемпионат мира U-20. Свою последнюю подготовку к соревнованиям проводят лучшие молодые борцы и борчины, среди которых есть представители вражеской России.

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UWW не беспокоит факт поддержки войны

Среди них следует выделить борца Александра Мелихова. Объединенный мир борьбы (UWW) допустил Мелихова в престижный турнир, где он будет бороться в весовой категории до 130 килограммов.



Александр Мелихов в заявке на ЧМ-2023 U-20 / Скриншот из UWW

И это после того, как Александр любезно делал фото на фоне баннер с провокационным символом Z после очередных соревнований на своих "болотах". Да еще выкладывал эти фото на своей странице в инстаграмме.

Это открытая поддержка войны России в Украине. Как после этого, UWW допускает россиянин даже под нейтральным флагом на такие престижные соревнования как ЧМ.



Мелихов допущен на ЧМ, несмотря на поддержку войны / Скриншот с инстаграмма борца

Хотя немного и не удивительно, глядя на возглавляющего UWW. Серб Ненад Лалович имеет хорошие отношения с Россией. Отметим, что украинская сборная ожидала, что рано или поздно россиян вернут на соревнования по борьбе. Это был только вопрос времени. Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказала борчиня украинской сборной Оксана Ливач.

Из-за такого решения UWW украинские борчины уже пропустили рейтинговый турнир в Венгрии

Также в середине июня "отличился" глава Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Тот заявил, что если россиян не допустят на Олимпиаду-2024 в Париж в роли команды беженцев, то во Франции они поедут на танках.

И как после этого можно допускать россиян на соревнования по борьбе?