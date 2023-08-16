Протягом двох змагальних днів українські борці тричі зустрічались на килимі зі спортсменами ворожих країн. Суперники рішенням UWW були повернуті до міжнародних змагань, але виступають у "нейтральниму" статусі та не повинні бути у структурі російської армії, пише 24 Канал із посилання на росЗМІ.

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Знову росіяни розповідають про спорт поза політикою

Окрім успішних виступів проти спортсменів із країни-терористки, українські борці також продемонстрували свою громадянську позицію та не тиснули руку суперникам, хоча в боротьбі є правило про обов'язкову подачу руки супернику до та після поєдинку. Наші спортсмени повідомили UWW про намір не робити цього й організація підтримала таке рішення, чим унеможливила повторення скандалу, який був із Ольгою Харлан.

Федерація спортивної боротьби Росії (ФСБР) увімкнула типовий для себе режим жертв та аполітичних дурників. Вона назвала божевіллям рішення українських борців відмовитися від рукостискань із представниками країни, яка щодня намагається знищити все, що може на території України.

Президент ФСБР Міхаіл Маміашвілі, який є чемпіоном ОІ-88, дуже був здивований та не розуміє, що ж сталося. Він повторив типові наративи росіян про спорт поза політикою.

Божевіллю немає межі. Скаржитися у нас ніхто не буде, треба бути сильними і перемагати. А спорт має бути поза політикою,

– сказав Маміашвілі.

Зазначимо, що це той самий персонаж, який висловлювався за те, щоб у Париж на Олімпіаду-2024 росіяни їхали на танках після появи інформації, що МОК може допустити росіян до змагань у столиці Франції у статусі збірної біженців.

Довідка. Юніорський ЧС-2023 у Йорданії триватиме до 20 серпня. Змагання з боротьби спочатку повинні були відбутись у Польщі, але були перенесені через відмову поляків надавати російським борцям візи.