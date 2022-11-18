Перший матч ЧС-2022 судитиме один з найкращих арбітрів Європи

20 листопада в Катарі розпочнеться головне свято футбольних уболівальників – чемпіонат світу 2022. Поєдинок Катар – Еквадор відкриє програму турніру.

Напередодні недільного матчу між Катаром та Еквадором був призначений головний арбітр зустрічі. Для цієї почесної місії ФІФА обрало італійського рефері Даніеле Орсато.

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У свої 46 років він є одним із найдосвідченіших арбітрів Європи. У 2010 році італієць став арбітром ФІФА. На чемпіонаті світу 2018 року він був відеоасистентом арбітра.

Крім того, в 2020 році Орсато судив фінал Ліги чемпіонів між командами ПСЖ та Баварії (0:1).

Матч між Катаром та Еквадором відбудеться у неділю, 20 листопада. Стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Катар – Еквадор може бути договірним . За повідомленням інсайдерів, господарі Мундіалю заплатили 7,4 мільйона доларів 8 футболістам збірної Еквадору, щоб ті мінімально програли у матчі-відкритті.

В Україні матчі ЧС-2022 можна буде подивитись на різних платформах "Суспільного".