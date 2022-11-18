Напередодні недільного матчу між Катаром та Еквадором був призначений головний арбітр зустрічі. Для цієї почесної місії ФІФА обрало італійського рефері Даніеле Орсато.
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У свої 46 років він є одним із найдосвідченіших арбітрів Європи. У 2010 році італієць став арбітром ФІФА. На чемпіонаті світу 2018 року він був відеоасистентом арбітра.
Крім того, в 2020 році Орсато судив фінал Ліги чемпіонів між командами ПСЖ та Баварії (0:1).
Матч між Катаром та Еквадором відбудеться у неділю, 20 листопада. Стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00 за Києвом.
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