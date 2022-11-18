В преддверии воскресного матча между Катаром и Эквадором был назначен главный арбитр встречи. Для этой почетной миссии ФИФА избрало итальянского рефери Даниэле Орсато.
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В свои 46 лет он является одним из опытнейших арбитров Европы. В 2010 году итальянец стал арбитром ФИФА. На чемпионате мира 2018 он был видеоассистентом арбитра.
Кроме того, в 2020 году Орсато судил финал Лиги чемпионов между командами ПСЖ и Баварии (0:1).
Матч между Катаром и Эквадором состоится в воскресенье, 20 ноября. Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по Киеву.
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