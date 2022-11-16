На чемпіонаті світу з футболу буде зіграно 64 матчі. Усі вони будуть доступні для перегляду на різних платформах "Суспільного". Транслювати матчі чемпіонату світу буде:

сайт "Суспільне Спорт" (тут будуть прямі трансляції, записи матчів та хайлайти),

місцеві телеканали "Суспільного" (прямі трансляції та відкладені покази),

"Радіо Промінь" (радіотрансляції поєдинків).

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Але не всі матчі будуть показані на платформах "Суспільного" у прямому ефірі. Деякі матчі покажуть у записі. Поки відомо, які матчі першого та другого туру групового етапу будуть транслюватися у прямому ефірі, а які – у записі.

*наживо – пряма трансляція, відкладено – у повторі, VOD – повний запис матчу.

Перший тур

Неділя, 20 листопада

17:00. Катар – Еквадор (група A) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

Понеділок, 21 листопада

15:00. Англія – Іран (група B) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

18:00. Нідерланди – Сенегал (група A) – наживо: Радіо Промінь, відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. США – Уельс (група B) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

Вівторок, 22 листопада

12:00. Аргентина – Саудівська Аравія (група C) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

15:00. Данія – Туніс (група D) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

18:00. Мексика – Польща (група C) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

21:00. Франція – Австралія (група D) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

Середа, 23 листопада

12:00. Марокко – Хорватія (група F) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

15:00. Німеччина – Японія (група E) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

18:00. Іспанія – Коста-Рико (група F) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

21:00. Бельгія – Канада (група E) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

Четвер, 24 листопада

12:00. Швейцарія – Камерун (група G) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

15:00. Уругвай – Республіка Корея (група H) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

18:00. Португалія – Гана (група H) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

21:00. Бразилія – Сербія (група G) – наживо: Радіо Промінь, відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

Другий тур

П'ятниця, 25 листопада

12:00. Уельс – Іран (група B) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

15:00. Катар – Сенегал (група A) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

18:00. Нідерланди – Еквадор (група A) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

21:00. Англія – США (група B) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

Субота, 26 листопада

12:00. Туніс – Австралія (група D) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

15:00. Польща – Саудівська Аравія (група C) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

18:00. Франція – Данія (група D) – наживо: Радіо Промінь, відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

21:00. Аргентина – Мексика (група C) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

Неділя, 27 листопада

12:00. Японія – Коста-Рика (група E) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

15:00. Бельгія – Марокко (група F) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

18:00. Хорватія – Канада (група F) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

21:00. Німеччина – Іспанія (група E) – наживо: Радіо Промінь, відкладено: місцеві телеканали Суспільного, VOD: Суспільне Спорт

Понеділок, 28 листопада

12:00. Камерун – Сербія (група G) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

15:00. Гана – Республіка Корея (група H) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

18:00. Бразилія – Швейцарія (група G) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного + Радіо Промінь

21:00. Португалія – Уругвай (група H) – наживо: Суспільне Спорт + місцеві телеканали Суспільного

Які матчі третього туру будуть у прямому ефірі стане відомо згодом.

Варто відзначити, що ще одним офіційним транслятором матчів ЧС-2022 в Україні є платформа Megogo. Там всі матчі будуть показані в прямому ефірі.