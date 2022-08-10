ФІФА планує перенести старт ЧС-2022 через забаганки Катару: названа причина

Катарці незадоволені тим, що у матчі-відкритті зіграє не їх збірна. Організатори вимагають від головного футбольного органу змінити календар турніру заради них.

Вже у листопаді має пройти чемпіонат світу з футболу 2022. Матчі пройдуть в Катарі з 21 листопада по 18 грудня і це буде перший випадок проведення Мундіалю взимку.

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Після жеребкування і визначення календаря стало відомо, що у матчі-відкритті не зіграє Катар. Першою грою ЧС-2022 стане битва Сенегалу та Нідерландів (21 листопада о 12:00 за Києвом).

Натомість стартова гра катарців проти Еквадору назначена на той самий день, але на 18:00. Це дуже не сподобалось господарці ЧС, тому вони намагаються натиснути на ФІФА задля зміни календаря.

Катар розраховує зіграти у матчі-відкритті і головний футбольний орган готовий піти на зустріч. Для цього ФІФА готове змістити початок турніру на день, що Катар та Еквадор відіграли 20 листопада.

З 2006 року у матчі-відкритті ЧС завжди бере участь країна-господарка. А до цього існувало інше негласне правило: у першому матчі Мундіалю мав грати чинний на той момент чемпіон світу.

Нагадаємо, що збірна України не зіграє на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова програла у стикових іграх Уельсу через автогол Ярмоленка.

Головні особливості чемпіонату світу в Катарі: