Уже в ноябре должен пройти чемпионат мира по футболу 2022 года. Матчи пройдут в Катаре с 21 ноября по 18 декабря и это будет первый случай проведения Мундиаля зимой.

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После жеребьевки и определения календаря стало известно, что в матче-открытии не сыграет Катар. Первой игрой ЧМ-2022 станет битва Сенегала и Нидерландов (21 ноября в 12:00 по Киеву).

Зато стартовая игра катарцев против Эквадора назначена на тот же день, но на 18:00. Это очень не понравилось хозяйке ЧМ, поэтому они пытаются надавить на ФИФА для смены календаря.

Катар рассчитывает сыграть в матче-открытии и главный футбольный орган готов пойти на встречу. Для этого ФИФА готово сместить начало турнира в день, который Катар и Эквадор отыграли 20 ноября.

Любопытно! С 2006 года в матче-открытии ЧМ всегда участвует страна-хозяйка. А до этого было другое негласное правило: в первом матче Мундиаля должен был играть действующий на тот момент чемпион мира.

Напомним, что сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова проиграла в стыковых играх Уэльса из-за автогола Ярмоленко.

Главные особенности чемпионата мира в Катаре: