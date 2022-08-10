Вже у листопаді має пройти чемпіонат світу з футболу 2022. Матчі пройдуть в Катарі з 21 листопада по 18 грудня і це буде перший випадок проведення Мундіалю взимку.
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Після жеребкування і визначення календаря стало відомо, що у матчі-відкритті не зіграє Катар. Першою грою ЧС-2022 стане битва Сенегалу та Нідерландів (21 листопада о 12:00 за Києвом).
Натомість стартова гра катарців проти Еквадору назначена на той самий день, але на 18:00. Це дуже не сподобалось господарці ЧС, тому вони намагаються натиснути на ФІФА задля зміни календаря.
Катар розраховує зіграти у матчі-відкритті і головний футбольний орган готовий піти на зустріч. Для цього ФІФА готове змістити початок турніру на день, що Катар та Еквадор відіграли 20 листопада.
Нагадаємо, що збірна України не зіграє на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова програла у стикових іграх Уельсу через автогол Ярмоленка.
Головні особливості чемпіонату світу в Катарі:
- Мундіаль вперше пройде взимку
- Країною-господаркою вперше стане мусульманська країна
- Ніколи раніше країна-господарка не ставала дебютантом турніру
- Вперше на турнір через відбір не кваліфікувався жодний дебютант ЧС
- Турнір приймуть всього 8 стадіонів у п'яти місцях
- На ЧС-2022 буде найкоротша максимальна відстань між стадіонами за всю історію Мундіалю – всього 75 км
- Головними фаворитами турніру вважаються збірні Бразилії, Англії та Франції
- Вперше з 2006 року на ЧС не поїде чинний чемпіон Європи – збірна Італії
- Збірну росії дискваліфікували перед стиковими іграми через війну проти України
- Турнір обіцяє стати останнім для цілої плеяди зірок – Роналду, Мессі, Неймар, Рамос, Бензема, Мюллер та інші