Чому ви з нього знущаєтеся, – президент Сербії про скандал з Джоковичем
Джерело:b92.net
Сербський тенісист Новак Джокович другий тиждень бореться за право зіграти на Australian Open у Мельбурні. Австралійську візу тенісиста вдруге анулювали й затримали. Скандал довкола Джоковича вкотре прокоментував президент Сербії Александр Вучич.
Вучич: Ми боротимемося за Новака Джоковича
Сербський президент висловив обурення, що австралійська влада двічі анулювала візу Джоковича. У риторичній формі Вучич запитав, чому з Новака знущаються.
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Якщо ви хотіли завадити Джоковичу виграти 10-й трофей, чому не відмовили йому одразу, чому не сказали, що не дасте візу? Чому ви з нього знущаєтеся?,
– сказав Вучич.
Він також здивований, що міністр імміграції Австралії Алекс Гоук анулював візу Джоковича після того, як тенісист виграв апеляцію у суді.
"Вони часто розповідають нам про верховенство закону. Уявляєте, як виглядало б, якби міністр у Сербії міг скасувати рішення судді? Можливо, вони показали нам, як виглядає незалежний суд, але врешті-решт він виглядає як нікому непотрібний – бо вся влада в руках виконавчої влади", – зазначив президент.
Вучич запевнив, що Сербія буде підтримувати Джоковича та поважатиме міжнародні правила.
Ми боротимемося за Новака Джоковича, і ваші знущання з нього не змінять наше ставлення до австралійського народу, який ми дуже поважаємо і цінуємо. І не змінить нашого ставлення до Новака Джоковича,
– заявив Вучич.
На завершення президент Сербії додав, що "ті, хто вважають, що досягають чогось переслідуваннями Джоковича, ніколи не досягнуть не тільки його рівня, а й рівня простої людини з наших гордих і гідних народів".
Джоковичу анулювали візу: головне
- Australian Open традиційно відбудеться у Мельбурні. В Австралії чинні суворі карантинні заходи. Зокрема, для в'їзду в країну потрібно бути щепленим від коронавірусу.
- Через це участь Новака Джоковича, який 9 разів перемагав на кортах Мельбурна, була під питанням. Серб не розкривав свій статус вакцинації.
- Попри це Новак 4-го січня відправився в Австралію. Пем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон запевнив, що тенісиста депортують, якщо він не вакцинований.
- Перед вильотом Джокович заявив, що отримав медичне відведення від вакцинації. Згодом також стало відомо, що серб буцімто перехворів на COVID-19 у грудні 2021-го року.
- Коли тенісист прилетів у Мельбурн – його затримали. Вперше візу Новака анулювали 6-го січня. Після цього Джокович подав апеляцію, яку виграв 10-го січня.
- У п'ятницю, 14-го січня, австралійська влада вдруге анулювала візу спортсмену і юристи тенісиста подали чергову апеляцію. Суд у справі відбудеться у ніч з 15 на 16 січня.
- Перший матч Джоковича на Australian Open має відбутися 17-го січня. Наразі тенісист в готелі для мігрантів.