Чому ви з нього знущаєтеся, – президент Сербії про скандал з Джоковичем

Сербський тенісист Новак Джокович другий тиждень бореться за право зіграти на Australian Open у Мельбурні. Австралійську візу тенісиста вдруге анулювали й затримали. Скандал довкола Джоковича вкотре прокоментував президент Сербії Александр Вучич.

Вучич: Ми боротимемося за Новака Джоковича

Сербський президент висловив обурення, що австралійська влада двічі анулювала візу Джоковича. У риторичній формі Вучич запитав, чому з Новака знущаються.

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Якщо ви хотіли завадити Джоковичу виграти 10-й трофей, чому не відмовили йому одразу, чому не сказали, що не дасте візу? Чому ви з нього знущаєтеся?,

– сказав Вучич.

Він також здивований, що міністр імміграції Австралії Алекс Гоук анулював візу Джоковича після того, як тенісист виграв апеляцію у суді.

"Вони часто розповідають нам про верховенство закону. Уявляєте, як виглядало б, якби міністр у Сербії міг скасувати рішення судді? Можливо, вони показали нам, як виглядає незалежний суд, але врешті-решт він виглядає як нікому непотрібний – бо вся влада в руках виконавчої влади", – зазначив президент.

Вучич запевнив, що Сербія буде підтримувати Джоковича та поважатиме міжнародні правила.

Ми боротимемося за Новака Джоковича, і ваші знущання з нього не змінять наше ставлення до австралійського народу, який ми дуже поважаємо і цінуємо. І не змінить нашого ставлення до Новака Джоковича,

– заявив Вучич.

На завершення президент Сербії додав, що "ті, хто вважають, що досягають чогось переслідуваннями Джоковича, ніколи не досягнуть не тільки його рівня, а й рівня простої людини з наших гордих і гідних народів".

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