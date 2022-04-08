Горуна продав "бронзу" Токіо-2020

Український каратист Станіслав Горуна продав свою бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 в Токіо за 16800 доларів.

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Медаль була виставлена на аукціон World Sports For Ukraine, а виручені гроші будуть спрямовані на допомогу Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.

Аукціон проводиться спільно з Білоруським фондом спортивної солідарності, який бореться за свободу Білорусі та підтримує Україну.

Стартова ціна нагороди була 10 тисяч доларів.