Перезавантаження на Кіпрі: агент Бєсєдіна розкрив секрет оренди нападника з Динамо в Омонію

В останній день трансферного вікна Динамо повідомило про оренду Артема Бєсєдіна в Омонію. Нападник гратиме на Кіпрі до кінця сезону-2022/2023.

30 червня 2023 року Артем Бєсєдін повернеться у розташування київського Динамо. Цю інформацію підтвердив агент футболіста Костянтин Нестеренко. Також представник нападника не став називати клуби, які теж претендували на його клієнта.

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Нестеренко: Перед ним зараз стоїть завдання повернутися в Динамо сильнішим

Лише заявив, що у 26-річного нападника було декілька варіантів продовження кар'єри. Під час робочого процесу не з усіма вдалось домовитись, тому варіант із Омонією Нестеренко вважає хорошим для продовження кар'єри Бєсєдіна.

За словами агента форварда, ця оренда, це можливість перезавантажити кар'єру Бєсєдіна, який останнім часом не вражає своєю грою у футболці Динамо.

Оренда була узгоджена і з президентом клубу, і з тренерським штабом. По-іншому й бути не може. Це обопільний процес. Усі сподіваються, що Артем повернеться і буде знову радувати вболівальників. Не секрет, що останні пів року йому не вдалися. Тому перед ним зараз стоїть завдання повернутися в Динамо сильнішим,

– відповів агент Бєсєдіна.

У поточному сезоні Бєсєдін зіграв за "біло-синіх" 20 матчів, у яких зробив лише одну гольову передачу. Для нападника ця статистика виглядає жахливою через відсутність результативних ударів.

Артем Бєсєдін стане другим українцем у складі Омонії. З серпня 2022 року за клуб із Кіпру виступає атакувальний півзахисник Роман Безус.

Омонія після 21 туру посідає 5-те місце у турнірній таблиці Першого дивізіону Кіпру, маючи у своєму активі 35 очок. До найближчого суперника, яким є Аріс, відставання у 5 балів. 2 лютого Омонія зіграє на виїзді проти Анортосіса.