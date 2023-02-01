20-річний центральний захисник виступатиме в англійському клубі до 30 червня 2028 року. Ілля Забарний виступатиме за Борнмут під 27-мномером.

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Забарний: Настав момент прощатись із рідним клубом

Офіційно фінансова частина трансферу не повідомляється. Однак у ЗМІ була інформація, що начебто Динамо отримає за свого лідера 25 мільйонів євро плюс бонуси. Також кияни повинні отримати 20% від наступного продажу Іллі.

На останок Забарний записав відеозвернення до українців, фанатів Динамо та київського клубу. Він запевнив, що його перехід в АПЛ, це повністю їх заслуга.

Шановні уболівальники! Настав момент прощатись із рідним клубом, який виростив мене того, ким я зараз є. Хочу подякувати нашим хоробрим воїнам, захисникам за можливість представляти нашу країну на світовому рівні. Також дякую вам за шалену підтримку, партнерам по команді, тренерському штабу, медичному персоналу. Це повністю ваша заслуга. Дякую керівництву ФК Динамо Київ, що дали шанс проявити себе в одному з найкращих чемпіонів світу. Назавжди у моєму серці! Скоро побачимось!,

– сказав Забарний.

Прощальне відеозвернення Забарного з Динамо

До слова. Забарний провів за Динамо 84 матчі. У своєму останньому сезоні за київський клуб Ілля відіграв 25 поєдинків, у яких не відзначався результативними діями. Із столичною командою став чемпіоном країни, здобув Кубок та Суперкубок України.