Минулого літа українські футбольні клуби втратили багатьох легіонерів. Через розв'язану Росією війну іноземці отримали від ФІФА право розривати угоди з командами УПЛ на сезон 2022-2023 в односторонньому порядку.

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Ледь не єдиним легіонером Динамо, який залишився в клубі, був поляк Томаш Кендзьора. Втім цієї зими і він вирішив продовжити свою кар'єру за кордоном.

Офіційний сайт "біло-синіх" повідомляє, що 28-річний правий захисник відправляється в оренду до грецького ПАОКа. Термін дії угоди розрахований до кінця цього сезону, тоді як контракт Томаша з Динамо діє до літа 2024 року.

Цікаво, що клуб із Салонік наразі тренує син головного тренера киян Мірчі Луческу – Разван. Після 19-ти турів у чемпіонаті Греції ПАОК йде на четвертому місці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на п'ять балів.

Варто знати. Взимку гравцем ПАОКа також став ексфутболіст Шахтаря та Металіста Тайсон, який не зміг заграти у Інтернасьоналі.

Кендзьора став гравцем киян у 2017 році, перейшовши з Леха. Після початку повномасштабного вторгнення захисник повернувся до рідного клубу на правах оренди на півсезону і допоміг команді стати чемпіоном.

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Втім влітку вирішив залишитись в Динамо. Всього за киян поляк зіграв 116 матчів, забившив 5 голів. Разом з "біло-синіми" Томаш виграв УПЛ, двічі вигравав Кубок України та тричі – Суперкубок.