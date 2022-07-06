"Бити його по ліктях, стегнах": Чісора дав "брудну" пораду Джошуа перед реваншем із Усиком

Вже у серпні 2022 року Ентоні Джошуа спробує взяти реванш в Олександра Усика. Британський боксер Дерек Чісора дав пораду своєму земляку перед другим поєдинком.

Чісора: У такому разі він рухатиметься менше

38-річний британський боксер є одним із небагатьох, хто підтримує Ентоні Джошуа перед реваншем. Більшість боксерської спільноти впевнені у перемозі Олександра Усика.

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Чісора дав брутальну пораду земляку, яка не буде вважати спортивною поведінкою. Дерек розповів, що потрібно для того, щоб зменшити рухливість Усика на ринзі.

Йому треба сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами і Джошуа повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися: бити його по ліктях, стегнах та скрізь. У такому разі він рухатиметься менше,

– сказав Чісора.

Цікаво, що саме такий стиль боксу показував Чісора у бою проти українця.

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20 серпня Усик та Джошуа вийдуть на ринг у Саудівській Аравії.

Перша зустріч між цими боксерами закінчилась перемогою українця за одноголосним рішенням суддів.

Бійці вже провели дві дуелі поглядів та дали дві пресконференції.

Вийшло промо бою, яке було відзняте у вуличному стилі.

Ентоні готується до реваншу під керівництвом нового наставника, який відзначив суперника з України. Роберт Гарсія назвав Усика приголомшливим боксером.

Джошуа ж підтримав український народ та зізнався, що підтримує нашу країну фінансово. Сталось це після розмови з Володимиром Кличком.

31 жовтня 2021 року Дерек Чісора програв Олександру Усику за суддівськими записками.