У центральному поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрілись між собою головні фаворити турніру. Манчестер Сіті приймає Баварію, яка нещодавно змінила тренера, призначивши Томаса Тухеля, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Манчестер Сіті – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Команди активно почали перший тайм, але гострішим були манкуніанці. Вони і змогли відкрити рахунок, зробив це опорний півзахисник Родрі.

На 27 хвилині іспанець отримав м'яч від Бернарду Сілви на підступах до карного майданчика опонента і відважився на дальній постріл. Снаряд по красивій траекторії залетів у "дев'ятку" воріт Зоммера.

Відео голу Родрі: