Бенфіка – Інтер 0:2

Голи: Барелла, 51, Лукаку, 81 (п)

Команди обережно розпочали поєдинок у Лісабоні. Бенфіка одразу взяла під контроль м'яч, Інтер ж надійно вибудував оборонну лінію перед воротами Онани, пише 24 Канал.

​До теми Бенфіка – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Лише на 5-й хвилині гості вперше дійшли до штрафного майданчика суперника. М'яч полетів на кутовий після подачі від Дімарко. Через декілька хвилин вже Джеко не вдався удар головою.

Перший супермомент команди створили на 16-й хвилині. Рафа потужно пробив з-за меж штрафного Інтера – Онана був на місці та парирував сильний удар суперника.

Через декілька хвилин вже Маріу пробив із кута штрафного майданчика, але не влучив у рамку воріт "нерадзуррі".

Скупа на вбивчі моменти 45-хвилинка

Відповідь від Інтера. Ачербі прокинув собі на хід та одразу лівою пробив із дальньої відстані повз ворота.

У середині першого тайму футболісти Бенфіки вимагали поставити пенальті у ворота гостей. Начебто захисники "нерадзуррі" зіграли рукою у власному штрафному. Але суддя після порад із помічниками вказав продовжити гру.

Бенфіка відповіла дальнім ударом від Грімальдо. Щоправда, м'яч закручувався від воріт, а не у сторону володінь Онани.

Кінець першої 45-хвилинки Інтер провів в атаках, але чогось вічно бракувало. То Джеко не вистачило лічених сантиметрів, аби дотягнутись до м'яча, то Дімарко прострілював на Едіна, який вже перебував в офсайді. За що "отримав на горіхи" від партнерів по команді.

"Орли" не відповіли нічим небезпечним. Команди пішли на перерву за "сухих" 0:0 на табло.

Впевнена перемога Інтера

Не найгостріша атака Інтера закінчилась голом на 51-й хвилині. Бастоні зробив верхову передачу у штрафний Бенфіки, на пас відгукнувся Барелла та головою перевів м'яч у сітку воріт господарів. "Нерадзуррі" повели у рахунку 0:1.

Відео голу Барелли

Бенфіка після пропущеного голу розгубилась та не могла одразу віднайти свою гру.

Натомість атакувати продовжили гості з Італії. Дальній удар Барелли заблокував захисник господарів.

"Орли" відповіли схожим ударом від Грімальдо – знову повз ворота.

Після екватора другого тайму Майкл Олівер тимчасово зупинив гру, аби переглянути епізод на призначення пенальті. Після перегляну відеоповтору головний арбітр матчу вказав на 11 метрів. М'яч влучив у руку Маріу у штрафному Бенфіки. Пенальті взявся виконувати Лукаку, який з'явився на полі по перерві. Влаходімос вгадав напрямок удару, але не зумів дотягнутись до пострілу Ромелу. Інтер повів у рахунку 0:2.

Фінальний штурм господарям не вдався. Онана впевнено забрав м'яч до рук після удару Рамуша.

Бенфіка зазнала поразки від Інтера на очах рідних уболівальників 0:2.

До слова. Матч-відповідь в Італії відбудеться 19 квітня.

Бенфіка – Інтер: відеоогляд матчу