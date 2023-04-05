Україна залишається серед кандидатів на проведення ЧС-2030: заява прем'єр-міністра Португалії

У ЗМІ ходили чутки, що нашу країну відсторонять від спільної заявки з Іспанією, Португалією та Марокко. Втім голова португальського уряду розвіяв ці перспективи.

Наприкінці минулого року Україна, Іспанія та Португалія оголосили про подачу спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу. Турнір має пройти у 2030 році.

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Втім вже за кілька місяців у ЗМІ почали з'являтись чутки про те, що нашу країну відсторонять від заявки. Причиною називали воєнну агресію Росії, а також кримінальні справи проти президента УАФ Андрія Павелка.

Україна в заявці

Ці чутки майже підтвердились у березні, коли до заявки додали Марокко. Втім, як заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, Україна залишається серед потенційних країн-організаторів Мундіалю.

У нас є амбіція – разом з Іспанією, Марокко та Україною організувати чемпіонат світу у 2030 році спільною заявкою. Хочемо поміж двох берегів Середземного моря, провести перший в історії чемпіонат світу, який об'єднує спорт та найкращі цінності двох континентів – Європи та Африки,

– наголосив Кошта.

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Хто наші суперники

Термін подачі заявок дійсний до червня 2023 року, а господаря чемпіонату світу ФІФА визначить у третьому кварталі наступного року. Основними конкурентами Іспанії, Португалії, Марокко та України є наступні заявки:

Аргентина, Уругвай, Парагвай та Чилі

Єгипет, Греція та Саудівська Аравія

Цікаво, що новачок аравійського Аль-Насра Кріштіану Роналду стане послом заявки Єгипта, Греції та Саудівської Аравії. При цьому нападник може зашкодити своїй Батьківщині Португалії стати однією з господарок ЧС.