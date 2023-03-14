Першим про те, що Україну можуть виключити зі спільної заявки на проведення ЧС-2030, повідомляло видання The Athletic. Там вказали, що нашу країну планують замінити на Марокко. Серед причин такого рішення:

війна, яка і далі триває в Україні,

кримінальні провадження проти президента Української асоціації футболу Андрія Павелка,

територіальна близькість Марокко до Іспанії ат Португалії.

Варте уваги Нагода для збірної України: ФІФА затвердила революційний формат ЧС, на якому зіграють 48 команд

Вже 14 березня цю інформацію підтвердив і журналіст Sky Sports Роб Гарріс.

А вже після цього і король Марокко Мохамед VI у своєму посланні офіційно заявив, що його країна приєдналася до заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030. України в цій заявці немає.

Важливо! Ще після першої інформації про те, що Україну можуть виключити із заявки на проведення ЧС-2030, редакція 24 Каналу звернулася за коментарем з цього приводу до Української асоціації футболу. Нам пообіцяли надати коментар. Але поки додаткової інформації ми не отримали.

Країн-господарок ЧС-2030 оберуть на конгресі ФІФА в 2024 році. На проведення Мундіалю такою претендують спільні заявки Греції, Єгипту та Саудівської Аравії, а також Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю.