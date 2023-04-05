Александра Чеферіна вдруге переобрали президентом УЄФА. А от президент УАФ Андрій Павелко увійшов до виконавчого комітету європейської асоціації.

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Союз європейських футбольних асоціацій отримав старого нового керманича. Вибори відбулись на 47-му черговому конгресі УЄФА, який проходить у столиці Португалії Лісабоні. Кандидатура Александра Чеферіна була єдиною, тому йому не було за що перейматися.

Словенець буде очільником УЄФА ще чотири роки. Варто зазначити, що Чеферін став президентом організації у 2016-му році після того, як з посади був усунений колишній керівник європейської асоціації Мішель Платіні. У 2019-му році Александр був переобраний на пост президента УЄФА. Тоді він також був єдиним кандидатом.

До того ж, Президент УЄФА Олександр Чеферін на Конгресі організації оголосив функціонерів, які за підсумками голосування увійшли до Виконавчого комітету на чотирирічний термін. Усього до комітету потрапили 7 осіб, а обирали серед 11 претендентів. Зокрема свою роботу продовжить президент УАФ Андрій Павелко, якому вдалося переобратися до Виконкому.