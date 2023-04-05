В конце прошлого года Украина, Испания и Португалия объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу. Турнир должен пройти в 2030 году.

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Впрочем, уже через несколько месяцев в СМИ начали появляться слухи о том, что нашу страну отстранят от заявки. Причиной называли военную агрессию России, а также уголовные дела против президента УАФ Андрея Павелко.

Украина в заявке

Эти слухи почти подтвердились в марте, когда к заявке добавили Марокко. Однако, как заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, Украина остается среди потенциальных стран-организаторов Мундиаля.

У нас есть амбиция – вместе с Испанией, Марокко и Украиной организовать чемпионат мира в 2030 году совместной заявкой. Хотим среди двух берегов Средиземного моря провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов – Европы и Африки,

– подчеркнул Кошта.

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Кто наши соперники

Срок подачи заявок действителен до июня 2023 года, а хозяина чемпионата мира ФИФА определит в третьем квартале следующего года. Основными конкурентами Испании, Португалии, Марокко и Украины есть следующие заявки:

Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили

Египет, Греция и Саудовская Аравия

Интересно, что новичок аравийского Аль-Насра Криштиану Роналду станет послом заявки Египта, Греции и Саудовской Аравии. При этом нападающий может навредить своей Родине Португалии стать одной из хозяек ЧМ.