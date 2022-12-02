На чемпіонаті світу 2022 підійшов до кінця дванадцятий ігровий день, який здивував усіх футбольних уболівальників несподіваними результатами. 24 канал підбиває підсумки третього туру в групах Е та F.

Слідкуйте разом з нами Хто вийшов в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі

Матчі дня:

Канада – Марокко 1:2 (Агерд, 40 (автогол) – Зієш, 4, Ен-Несірі, 23)

(Агерд, 40 (автогол) – Зієш, 4, Ен-Несірі, 23) Хорватія – Бельгія 0:0

Коста-Рика – Німеччина 2:4 (Тахеда, 58, Варгас, 70 – Гнабрі, 10, Гаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89)

(Тахеда, 58, Варгас, 70 – Гнабрі, 10, Гаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89) Японія – Іспанія 2:1 (Ріцу Доана, 48, Танака, 51 – Мората, 11)

Нова надія Африки

До початку турніру в Катарі напевно мало хто очікував, що збірна Марокко виграє групу F. Маючи в суперниках двох призерів минулого ЧС, "леви Атласа" спромоглися створити сенсацію.

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У матчі проти Канади африканська збірна показала яскравий атакувальний футбол і заслужено перемогла з рахунком 2:1. Марокко вже повторила найвище досягнення в своїй історії (1/8 фіналу ЧС-1986) під час виступів на Мундіаля. Тепер в 1/8 фіналу африканців чекає черговий іспит – збірна Іспанії.

Відеоогляд матчу Канада – Марокко

Бельгія вилітає, Хорватія святкує

Один із фаворитів групи F збірна Бельгії відверто розчарувала. В трьох зіграних поєдинках "червоні дияволи" відзначились лише одним голом. Сподівання вболівальників на повернення Лукаку не виправдалися. Форвард запам'ятався лише своїм ганебним вчинком після вильоту бельгійців.

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Срібні призери ЧС-2018 зі скрипом, але вирішили питання виходу до 1/8 фіналу, де на них чекає збірна Японії. Чи зможуть "картаті" подолати цей бар'єр дізнаємося 5 грудня.

Відеоогляд матчу Хорватія – Бельгія

Драма Німеччини

Збірні Коста-Рики та Німеччини видали неймовірний за драматургією матч. Через поразку в першому турі від Японії, "бундестім" поставив під питанням свій вихід до плей-оф.

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У матчі проти костариканців Німеччині "кров з носу" необхідна була перемога. І команда Фліка зуміла вирвати вікторію наприкінці поєдинку. Але в паралельному матчі Іспанія "підставила" німців, програвши збірній Японії. Таким чином, "бундестім" другий чемпіонат поспіль залишає турнір на стадії групового раунду.

Відеоогляд матчу Коста-Рика – Німеччина

Японія продовжує бити авторитетів

Збірна Японії вже створила сенсацію на Мундіалі-2022, перегравши в першому турі Німеччину. Проте цього виявилося замало підопічним Хадзіме Моріясу.

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В останньому матчі групового турніру "самураї" несподівано перемогли збірну Іспанії та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2022. Фантастична гра, яку демонструють японці на турніру, дає підстави сподіватися, що це не межа їх можливостей. У плей-оф японці вийшли на хорватів, які не надто вражають на чемпіонаті.

Щодо іспанців, то на них у плей-оф чекає ще одна сенсаційна збірна – Марокко. І легкої прогулянки підопічним Луїса Енріке не варто очікувати.

Тож з нетерпінням чекатимемо матчів плей-оф, адже вони обіцяють бути не менш захопливими та несподіваними.

Відеоогляд матчу Японія – Іспанія