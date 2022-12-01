Бельгія в останньому турі грала проти Хорватії. І команді треба було вигравати.

Після першого тайму, за рахунку 0:0, на поле вийшов Ромелу Лукаку. І до кінця гри він змарнував щонайменше чотири моменти, щоб відзначитися. Одного разу м'яч після його удару влетів у штангу.

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Тож саме Лукаку став головним невдахою цього матчу. У після гри нападник не стримував емоцій. Він розплакався на плечі помічника головного тренера. А після цього вирішив свою агресію зіграти на лаві для запасних. Проходячи повз неї, він кулаком вдарив по захисному склу, яке аж злетіло геть, впавши на одного зі представників бельгійської команди.