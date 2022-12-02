На чемпионате мира 2022 подошел к концу двенадцатый игровой день, который удивил всех футбольных болельщиков неожиданными результатами. 24 канал подводит итоги третьего тура в группах Е и F.

Следите вместе с нами Кто вышел в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Матчи дня:

Канада – Марокко 1:2 (Агерд, 40 (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Несири, 23)

(Агерд, 40 (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Несири, 23) Хорватия – Бельгия 0:0

Коста-Рика – Германия 2:4 (Тахеда, 58, Варгас, 70 – Гнабри, 10, Гаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89)

(Тахеда, 58, Варгас, 70 – Гнабри, 10, Гаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89) Япония – Испания 2:1 (Рицу Доана, 48, Танака, 51 – Мората, 11)

Новая надежда Африки

До начала турнира в Катаре наверняка немногие ожидали, что сборная Марокко выиграет группу F. Имея в соперниках двух призеров прошлого ЧМ, "львы Атласа" сумели создать сенсацию.

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В матче против Канады африканская сборная показала яркий атакующий футбол и заслуженно победила со счетом 2:1. Марокко уже повторила высшее достижение в своей истории (1/8 финала ЧМ-1986) во время выступлений на Мундиале. Теперь в 1/8 финала африканцев ждет очередной экзамен – сборная Испании.

Видеообзор матча Канада – Марокко

Бельгия вылетает, Хорватия празднует

Один из фаворитов группы F сборная Бельгии откровенно разочаровала. В трех сыгранных поединках "красные дьяволы" отличились только одним голом. Надежды болельщиков на возвращение Лукаку не оправдались. Форвард запомнился только своим позорным поступком после вылета бельгийцев.

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Серебряные призеры ЧМ-2018 со скрипом, но решили вопрос выхода в 1/8 финала, где их ждет сборная Японии. Смогут ли "клетчатые" преодолеть этот барьер узнаем 5 декабря.

Видеообзор матча Хорватия – Бельгия

Драма Германии

Сборные Коста-Рики и Германии выдали невероятный по драматургии матч. Из-за поражения в первом туре от Японии "бундестим" поставил под вопрос свой выход в плей-офф.

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В матче против костариканцев Германии "кровь из носа" необходима была победа. И команда Флика сумела вырвать викторию в конце поединка. Но в параллельном матче Испания "подставила" немцев, проиграв сборной Японии. Таким образом, "бундестим" второй чемпионат подряд покидает турнир на стадии группового раунда.

Видеообзор матча Коста-Рика – Германия

Япония продолжает избивать авторитетов

Сборная Японии уже создала сенсацию на Мундиале-2022, обыграв в первом туре Германию. Однако этого оказалось недостаточно подопечным Хадзиме Мориясу.

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В последнем матче группового турнира "самураи" неожиданно победили сборную Испании и вышли в 1/8 финала ЧМ-2022. Фантастическая игра, которую демонстрируют японцы на турнире, позволяет надеяться, что это не предел их возможностей. В плей-офф японцы вышли на хорватов, которые не слишком впечатляют на чемпионате.

Что касается испанцев, то их в плей-офф ждет еще одна сенсационная сборная – Марокко. И легкой прогулки подопечным Луиса Энрике не стоит ожидать.

Так что с нетерпением будем ждать матчей плей-офф, ведь они обещают быть не менее увлекательными и неожиданными.

Видеообзор матча Япония – Испания