Челсі влаштував шоу дронів над "Стемфорд Бридж" на честь перемоги в ЛЧ: вражаюче відео

Лондонський Челсі яскравим шоу відзначив перемогу над Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів. "Сині" влаштували шоу дронів над домашнім стадіоном "Стемфорд Бридж".
Яскраве шоу дронів
Лондонський клуб влаштував шоу дронів, підсвітивши небо над "Стемфорд Бридж" у Лондоні на честь перемоги.
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Дивіться шоу дронів над "Стемфорд Бридж"
- Челсі вдруге виграв Лігу чемпіонів через дев'ять років після першої перемоги. Лондонці – 13 клуб, який виграв турнір понад один раз.
- В останніх семи фіналах Ліги чемпіонів перемагала команда, яка відкривала рахунок. Перемогу Челсі приніс єдиний гол Кая Хаверца.
- Хаверц забив перший гол у Лізі чемпіонів тільки у 20 матчі. Плеймейкер Челсі став першим німецьким футболістом, який відзначилися у фіналі з 2013 року, коли забив Ілкай Гюндоган.
- До слова, Гюндоган програв свій другий фінал. У 2013 році у складі Боруссії Дортмунд хавбек поступився Баварії.
- Крістіан Пулішич з Челсі – перший американець, який зіграв у фіналі Ліги чемпіонів.
- Манчестер Сіті – третій дебютант фіналів Ліги чемпіонів за останні три сезони. У 2020 році у фіналі поступився ПСЖ, у 2019-у – Тоттенхем.