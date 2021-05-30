Челсі влаштував шоу дронів над "Стемфорд Бридж" на честь перемоги в ЛЧ: вражаюче відео

30 травня 2021 , 13:41
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Джерело:

ютуб-канал Челсі

Лондонський Челсі яскравим шоу відзначив перемогу над Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів. "Сині" влаштували шоу дронів над домашнім стадіоном "Стемфорд Бридж".

Яскраве шоу дронів

Лондонський клуб влаштував шоу дронів, підсвітивши небо над "Стемфорд Бридж" у Лондоні на честь перемоги.

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Дивіться шоу дронів над "Стемфорд Бридж"

  • Челсі вдруге виграв Лігу чемпіонів через дев'ять років після першої перемоги. Лондонці – 13 клуб, який виграв турнір понад один раз.
  • В останніх семи фіналах Ліги чемпіонів перемагала команда, яка відкривала рахунок. Перемогу Челсі приніс єдиний гол Кая Хаверца.
  • Хаверц забив перший гол у Лізі чемпіонів тільки у 20 матчі. Плеймейкер Челсі став першим німецьким футболістом, який відзначилися у фіналі з 2013 року, коли забив Ілкай Гюндоган.
  • До слова, Гюндоган програв свій другий фінал. У 2013 році у складі Боруссії Дортмунд хавбек поступився Баварії.
  • Крістіан Пулішич з Челсі – перший американець, який зіграв у фіналі Ліги чемпіонів.
  • Манчестер Сіті – третій дебютант фіналів Ліги чемпіонів за останні три сезони. У 2020 році у фіналі поступився ПСЖ, у 2019-у – Тоттенхем.
Автор: Михайло Гема