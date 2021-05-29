Все у матчі вирішив гол наприкінці першого тайму. Гаверц отримав пас зі своєї половини поля, втік від Зінченка, прокинув м'яч повз Едерсона. І опинившись перед порожніми воротами, відправив туди м'яч.

До теми Як Челсі відкрив рахунок у фіналі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті: відео

Для Челсі це друга перемога в Лізі чемпіонів. Попередня була у 2012 році.

Це був восьмий раз в історії, коли у фіналі Ліги чемпіонів зіграли команди з однієї країни. І третій випадок, коли дві англійські команди. Перший раз це був матч за участі Челсі. Та команди з Манчестера – але не Сіті, а Юнайтед. Тоді Челсі поступився в серії пенальті.