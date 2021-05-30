Яскраве шоу дронів

Лондонський клуб влаштував шоу дронів, підсвітивши небо над "Стемфорд Бридж" у Лондоні на честь перемоги.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Дивіться шоу дронів над "Стемфорд Бридж"