Яркое шоу дронов
Лондонский клуб устроил шоу дронов, подсветив небо над "Стэмфорд Бридж" в Лондоне в честь победы.
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Смотрите шоу дронов над "Стэмфорд Бридж"
- Челси во второй раз выиграл Лигу чемпионов через девять лет после первой победы. Лондонцы – 13-й клуб, выигравший турнир более одного раза.
- В последних семи финалах Лиги чемпионов побеждала команда, открывавшая счет. Победу Челси принес единственный гол Кая Хаверца.
- Хаверц забил первый гол в Лиге чемпионов только в 20 матче. Плеймейкер Челси стал первым немецким футболистом, отличившимся в финале с 2013 года, когда забил Илкай Гюндоган.
- К слову, Гюндоган проиграл свой второй финал. В 2013 году в составе Боруссии Дортмунд хавбек уступил Баварии.
- Кристиан Пулишич из Челси – первый американец, сыгравший в финале Лиги чемпионов.
- Манчестер Сити – третий дебютант финалов Лиги чемпионов за последние три сезона. В 2020 году в финале уступил ПСЖ, в 2019-м – Тоттенхэм.