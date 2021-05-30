Яркое шоу дронов

Лондонский клуб устроил шоу дронов, подсветив небо над "Стэмфорд Бридж" в Лондоне в честь победы.

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Смотрите шоу дронов над "Стэмфорд Бридж"