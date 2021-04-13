Челсі – Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 квітня, Челсі та Порту зіграють другий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
В Україні матч Челсі – Порту можна буде подивитися як по телебаченні, так і онлайн.
Перший матч Челсі обіграв Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео
В прямому ефірі його покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:40. Сама гра розпочнеться о 22:00.
Дивитися онлайн матч Челсі – Порту можна на декількох платформах:
- Oll.tv
- Megogo
- sweet.tv
- Воля
- Київстар футбол
Однак доступ до трансляції на кожному з цих сервісів – платний, та вимагає реєстрації.
Історія зустрічей команд
На сьогодні суперники провели між собою 9 матчів. Їхні зустрічі незмінно проходили у рамках Ліги чемпіонів. На рахунку у "аристократів" 6 перемог, включно з першим матчем поточного протистояння на чвертьфінальній стадії розіграшу (2:0). Порту переміг у двох поєдинках. Одна гра завершилася внічию.
У лондонських іграх команд раніше незмінно перемагав Челсі – 4 перемоги із загальним рахунком 8:2.