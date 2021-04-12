В Україні матч Челсі – Порту можна буде подивитися як по телебаченні, так і онлайн.

Перший матч Челсі обіграв Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

В прямому ефірі його покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:40. Сама гра розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Челсі – Порту можна на декількох платформах:

Oll.tv

Megogo

sweet.tv

Воля

Київстар футбол

Однак доступ до трансляції на кожному з цих сервісів – платний, та вимагає реєстрації.

Історія зустрічей команд

На сьогодні суперники провели між собою 9 матчів. Їхні зустрічі незмінно проходили у рамках Ліги чемпіонів. На рахунку у "аристократів" 6 перемог, включно з першим матчем поточного протистояння на чвертьфінальній стадії розіграшу (2:0). Порту переміг у двох поєдинках. Одна гра завершилася внічию.

У лондонських іграх команд раніше незмінно перемагав Челсі – 4 перемоги із загальним рахунком 8:2.