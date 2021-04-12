В Украине матч Челси-Порту можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Первый матч Челси обыграл Порту в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео

В прямом эфире его покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40. Сама игра начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Челси-Порту можно на нескольких платформах:

Oll.tv

Megogo

sweet.tv

Воля

Киевстар футбол

Однако доступ к трансляции на каждом из этих сервисов платный и требует регистрации.

История встреч команд

На сегодня соперники провели между собой 9 матчей. Их встречи неизменно проходили в рамках Лиги чемпионов. На счету у "аристократов" 6 побед, включая первый матч текущего противостояния на четвертьфинальной стадии розыгрыша (2:0). Порту победил в двух поединках. Одна игра завершилась вничью.

В лондонских играх команд ранее неизменно побеждал Челси – 4 победы с общим счетом 8:2.