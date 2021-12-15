Чекаємо на повернення: Володимир Кличко показав, як бив суперника у спарингу

Легенда світового боксу українець Володимир Кличко продовжує підтримувати себе в активній фізичній формі. Ексчемпіон світу у надважкій вазі опублікував кадри зі свого спарингу.

У спарингу Володимир завдає удару правою у свого суперника, який у ринзі, на відміну від Кличка-молодшого, був у шоломі.

Зовсім нещодавно Володимир Кличко емоційно розкритикував Ломаченка за прапор України



Спаринги Володимира Кличко / інстаграм боксера

Коротко про ймовірне повернення Кличка