Чекаємо на повернення: Володимир Кличко показав, як бив суперника у спарингу
15 грудня 2021 , 10:08Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Кличко
Легенда світового боксу українець Володимир Кличко продовжує підтримувати себе в активній фізичній формі. Ексчемпіон світу у надважкій вазі опублікував кадри зі свого спарингу.
У спарингу Володимир завдає удару правою у свого суперника, який у ринзі, на відміну від Кличка-молодшого, був у шоломі.
Зовсім нещодавно Володимир Кличко емоційно розкритикував Ломаченка за прапор України
Спаринги Володимира Кличко / інстаграм боксера
Коротко про ймовірне повернення Кличка
- Кличко завершив кар'єру влітку 2017 року після поразки Ентоні Джошуа в чемпіонському поєдинку.
- У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація буцімто легендарний українець готується до повернення. Повідомлялося, що платформа DAZN пропонувала Кличку контракт на 3 бої.
- Володимир досі ухиляється від прямої відповіді про повернення. Українець заявляв, що його не цікавлять гроші, а рекорд Формана. Наразі Володимир підтримує фізичну форму.