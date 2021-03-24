Бразилія зачекає: бунтівник Шахтаря Тайсон хоче пропозицію з Європи

Тайсон може найближчим часом не повернутись у рідну Бразилію. Футболіст планує ще пограти у європейському чемпіонаті.

Вояж у Європу

Тайсон не квапиться повертатись у рідну країну. Футболіст відкритий до нових пропозицій з Європи.

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Бразилець готовий переїхати у європейський чемпіонат, якщо надійде приваблива пропозиція. Заради цього півзахисник відмовиться від повернення у рідний Інтернасьонал.

У цьому сезоні Тайсон виходив у складі "гірників" у 24 матчах, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Бразильський клуб веде перемовини з гравцем "гірників", але до завершення трансферу ще дуже далеко. Просуватись в успішному напрямку навіть не допомагає скорочення зарплати Тайсона у колишньому клубі. Наголосимо, що бразилець погодився укласти угоду з Інтернасьоналом навіть, якщо ті зменшать його зарплату у понад 40%.

Як стало відомо, між Шахтарем та Тайсоном є обіцянка, яку бразилець не буде порушувати. Футболіст дав слово донеччанам, що не підпише жодного контракту з іншим клубом до тих пір, поки матиме чинну угоду з "гірниками".

Трансфер Тайсона: коротко