Було дуже важко виходити на поле у матчі з Шотландією, – Забарний про емоції під час гри

Збірна України перемогла Шотландію у півфінальному матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Тепер на "синьо-жовтих" очікує поєдинок проти Уельсу.

Забарний: Перш за все, я думаю тільки про перемогу в матчі

Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував перемогу над Шотландією та розповів про підготовку до Уельсу.

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Було дуже важко виходити на поле, скажу чесно. Виходили для нашої країни, для наших хлопців, хотіли подарувати лише перемогу,

– сказав футболіст.

Також Забарний поділився очікуваннями щодо майбутнього матчу проти Уельсу. Він переконаний, що його команда докладе максим зусиль, аби перемогти непростого суперника.

"В нас є достатньо часу, щоб відновитися. 4 дні між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові. Перш за все, я думаю тільки про перемогу в матчі. Не дивлюся наперед, не знаю, що буде далі. Хочу, щоб в моїй країні закінчилась війна. Більшість думок про це", – зазначив Ілля.

Уельс – Україна: що відомо про матч