Було дуже важко виходити на поле у матчі з Шотландією, – Забарний про емоції під час гри
Джерело:"Футбол NEWS"
Збірна України перемогла Шотландію у півфінальному матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Тепер на "синьо-жовтих" очікує поєдинок проти Уельсу.
Забарний: Перш за все, я думаю тільки про перемогу в матчі
Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував перемогу над Шотландією та розповів про підготовку до Уельсу.
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Було дуже важко виходити на поле, скажу чесно. Виходили для нашої країни, для наших хлопців, хотіли подарувати лише перемогу,
– сказав футболіст.
Також Забарний поділився очікуваннями щодо майбутнього матчу проти Уельсу. Він переконаний, що його команда докладе максим зусиль, аби перемогти непростого суперника.
"В нас є достатньо часу, щоб відновитися. 4 дні між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові. Перш за все, я думаю тільки про перемогу в матчі. Не дивлюся наперед, не знаю, що буде далі. Хочу, щоб в моїй країні закінчилась війна. Більшість думок про це", – зазначив Ілля.
Уельс – Україна: що відомо про матч
- У неділю, 5 червня, "синьо-жовті" зіграють проти Уельсу у фіналі в плей-офф відбору на чемпіонату світу-2022. Переможець матчу здобуде важливу путівку на Мундіаль у Катар.
- На своєму шляху збірна України вже здолала команду з Шотландії. 1 червня "синьо-жовті" перемогли шотландців у півфінальному матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.
- На початку матчу рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Вже у другому таймі Роман Яремчук подвоїв перевагу українців. Шотландець Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.
- Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно закінчив матч Україна – 1:3.
- На фінал проти Уельсу українці розкупили усі квитки, які виділили у гостьовий сектор для наших фанатів Асоціація футболу Уельсу.Стадіон "Кардіфф Сіті", який прийме поєдинок, вміщує 30 тисяч глядачів.
- Напередодні важливого матчу головний тренер Олександр Петраков викликав до збірної Данила Ігнатенка.