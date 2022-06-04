Забарный: Прежде всего, я думаю только о победе в матче
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу над Шотландией и рассказал о подготовке к Уэльсу.
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Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно. Выходили для нашей страны, для наших ребят, хотели подарить только победу,
– сказал футболист.
Также Забарный поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча против Уэльса. Он убежден, что его команда приложит максимум усилий, чтобы победить непростого соперника.
"У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. 4 дня между матчами, это очень хорошо. Думаю, все смогут отдохнуть, выйдут на 100% готовы. Прежде всего, я думаю только о победе в матче. Не смотрю вперед, не знаю, что будет дальше. Хочу, чтобы в моей стране закончилась война. Большинство мнений об этом", – отметил Илья.
Уэльс – Украина: что известно о матче
- В воскресенье, 5 июня, "сине-желтые" сыграют против Уэльса в финале в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча получит важную путевку на Мундиаль в Катар.
- На своем пути сборная Украины уже одолела команду из Шотландии. 1 июня "сине-желтые" победили шотландцев в полуфинальном матче плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
- В начале матча счет открыл Андрей Ярмоленко. Уже во втором тайме Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев. Шотландец Каллум МакГрегор добавил интриги своим голом на 79-й минуте.
- Артем Довбик забил третий мяч и победно закончил матч Украина – 1:3.
- В финал против Уэльса украинцы раскупили все билеты, которые выделили в гостевой сектор для наших фанатов Ассоциация футбола Уэльса. Стадион "Кардифф Сити", который примет поединок, вмещает 30 тысяч зрителей.
- В преддверии важного матча главный тренер Александр Петраков вызвал в сборную Данилу Игнатенко.