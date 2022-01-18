Костюк: Минулий сезон я провела з болем

Українка переможно розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. У стартовому поєдинку українка переграла Діан Паррі із Франції, яка отримала wild-card від організаторів.

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За словами Костюк, для неї це був корисний старт. Попри затяжні гейми вона відчувала свою перевагу.

Мені здалося, що я вже "добила" її за швидкістю і Паррі зламалася. Але я втратила подачу. Рада, що змогла повернутися та виграти у двох сетах,

– наголосила тенісистка.

Українка переконана, що у подальших матчах гра для неї буде простішою.

"Я не дуже добре відчувала сьогодні подачу, на тренуваннях я подаю краще, але тренування це все-таки тренування", – запевняє Костюк.

Марта розповіла, як вона провела міжсезоння. Тенісистка зізналася, що мала серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Маю зізнатися – весь минулий сезон я провела з болем, цілий рік у мене був просто нестерпний біль. Я змінювала рух подачі 1,5 року та ось кілька місяців я подаю одним рухом. У матчі з Корі Гауфф минулого тижня мене непокоїло плече, але не так сильно, як раніше. Гауфф, у свою чергу, подавала чудово", – сказала спортсменка.

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Марта розповіла, що під час міжсезоння вона тренувалася з італійським фахівцем Андреа Волпіні. Він є одним з тренерів в академії Рікардо П'ятті. Італієць також співпрацює з Янніком Сіннером.

"Наприкінці минулого року я шукала собі тренера. Ми ні з ким не домовилися ні про умови, ні спілкування у нас не склалося. Мені не хотілося б, щоб із самого початку були притирання. Так що майже всю передсезонку я провела з Волпіні. Він зі мною періодично їздитиме на турніри, ми ще складаємо графік. У нього є ще робота в академії", – додала тенісистка.

До слова. У другому раунді Australian Open Костюк зіграє з представницею Іспанії Сарою Соррібес-Тормо. Гра відбудеться у ніч на 19 січня.