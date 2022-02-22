Будьте певні: Україна – сильна, – Володимир Кличко відреагував на останні події у країні

Колишній відомий український боксер Володимир Кличко відреагував на визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих псевдореспублік. Спортсмен наголосив на могутності нашої держави.

Кличко: "У нас сильний та згуртований народ"

Іменитий ексбоксер не лишився осторонь останніх подій. Він наголосив, що Україна є сильною державою.

До теми Путін – фактично фашист, – спортивний репортер The Times

Будьте певні: Україна – сильна. У неї сильна столиця Київ, сильні міста та села, а також сильний та згуртований народ, який понад усе цінує свої незалежність, суверенітет та мир у Європі. Її воля існуватиме вічно. Слава Україні,

– написав Володимир Кличко у своєму твітері.

Колишній нападник збірної Англії з футболу Гарі Лінекер теж відреагував на абсурдні дії президента Росії. У своєму твітері він висловився щодо останніх подій в Україні.

Також ексфутболіст поділився публікацією Володимира Кличка та побажав нашій країні удачі.

Як реагують спортсмени

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!