Відомий репортер підтримав Україну
Журналіст поділився думками про президента Російської Федерації у своєму твітері.
Варте уваги Ви поховали своє майбутнє, – жорстка реакція легкоатлетки Бризгіної на радість жителів Донецька
Путін – фактично фашист,
– написав Циглер у мережі.
Що цьому передувало:
- 21 лютого Володимир Путін скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки на окупованому Донбасі.
- До того ж Росія підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу", який передбачає спільну охорону "кордонів" цих квазіутворень.