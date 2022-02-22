Відомий репортер підтримав Україну

Журналіст поділився думками про президента Російської Федерації у своєму твітері.

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Путін – фактично фашист,
– написав Циглер у мережі.

Що цьому передувало:

  • 21 лютого Володимир Путін скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки на окупованому Донбасі.
  • До того ж Росія підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу", який передбачає спільну охорону "кордонів" цих квазіутворень.