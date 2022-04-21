Беленюк: Публічні заяви – це невідмінна складова подібних особистостей

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк прокоментував для сайту 24 каналу ситуацію щодо "мовчання" Сергія Бубки та його неоднозначної позиції. Він заявив, що очільник НОК не в змозі відповісти на конкретні питання щодо війни в Україні.

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На запитання щодо зміни у майбутньому керівництва НОК Беленюк відповів:

Ви знаєте, я точно не керуюся намаганнями когось змінити, чи щось таке зробити. Просто людина, яка займає місце голови НОК, особливо не проголошує свою позицію. А спортсмени повинні знати цю публічну точку зору, щоб їм було на що орієнтуватися.

"Нещодавно навіть міністр спорту Вадим Гутцайт наголосив, що спорт все ж таки не поза політикою. Хоча раніше він запевняв протилежне. Тому публічні заяви – це невідмінна складова подібних особистостей, які очолюють такі посади", – додав борець.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Жаном Беленюком читайте на сайті 24 каналу за посиланням.

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