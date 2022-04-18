Допомога інших країн та мовчання НОК

Раніше Ольга Саладуха розкритикувала очільника НОК Сергія Бубку за його неоднозначну позицію. Оскільки він тривалий час не виходив на зв'язок, коли олімпійці ініціювали лист-звернення щодо відсторонення росіян та білорусів, то його підпису там не було.

До теми Посоромився вимовити слово "війна", – Саладуха про неоднозначну позицію Бубки

Також Саладуха заявила, що очільник НОК ледь вимовив слово "війна".

У новому зверненні колишня спортсменка згадала країни, які активно борються щодо відсторонення росіян від світового спорту. За її словами ці держави роблять більше, а ніж НОК, тому вона закликає спортсменів брати ініціативу у свої руки.

Що відомо про спортсменку

Українська легкоатлетка, що спеціалізується в потрійному стрибку та стрибках у довжину, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи.

Голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту.

Повний текст публікації Саладухи

Все гучніше звучать голоси з різних куточків світу до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою довести до логічного завершення ізоляцію російського та білоруського спорту.

Міністр спорту Швейцарії Віола Амхерд запропонувала президенту МОК Томасу Баху усунути представників росії та білорусі з усіх посад в структурі Комітету.

Раніше Міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук публічно закликав МОК та усі спортивні федерації виключити зі свого складу росію до закінчення війни в Україні та до компенсації нею завданих збитків.

Відповідне звернення до Міжнародного олімпійського комітету спрямувала і Верховна Рада з ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Бачимо, що світова спортивна спільнота вже реагує і дякуємо їй за це!

Але дуже хотілося б, аби головними організаторами спортивного фронту були український НОК України, олімпійська команда та Міністерство молоді та спорту України.

Виглядає досить дивним, коли навіть традиційно нейтральна Швейцарія виступає з різкими заявами, а Національний олімпійський комітет України мовчить або ж говорить щось невиразне.

Ніхто за нас українців не зробить нашу роботу. Тому треба діяти, переконувати, тиснути, аби ті, хто толерує вбивство жінок та дітей, руйнування мирних міст і сіл, отримали адекватну відплату.

Я вірю, що більшість спортсменів світу на боці України, й потрібно трансформувати цю підтримку в конкретні кроки проти держав, які розв’язали війну