Брюгге полетить на матч з Динамо без тренерського штабу та лідера команди
Бельгійський Брюгге зазнав серйозних втрат перед матчем Ліги Європи проти київського Динамо. У Київ разом з командою не полетить увесь тренерський штаб та один з лідерів клубу Ханс Ванакен.
Джерело:офіційний сайт Брюгге
До вже раніше інфікованих трьох гравців Брюгге додався і тренерський штаб. Здається, Динамо отримало чудовий шанс перемогти знекровленого суперника.
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Серйозні проблеми у Брюгге
Після повторного тестування позитивний результат на коронавірус був виявлений у головного наставника бельгійців Філіппа Клемана, а також усього його тренерського штабу. Тому тренер Брюгге U-19 Рік Де Міл буде змушений виконувати обов'язки наставника головної команди.
Коронавірус сколихнув не лише тренерський місток, серед гравців також були позитивні тести. Захворів віцекапітан клубу Ханс Ванакен. Однак є і приємна звістка для Брюгге. Повторні тести Шарля Де Кетелара, який 15 лютого був відправлений на самоізоляцію через позитивний тест, виявились негативними, тому атакувальний півзахисник спокійно може взяти участь у матчі.
Хто раніше захворів на коронавірус у Брюгге? COVID-19 діагностували у нідерландського захисника Стефано Денсвіла та хорватського оборонця Матея Мітровіча.
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