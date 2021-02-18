Гравців бельгійського Брюгге перед матчам проти Динамо в Лізі Європи заставили пройти додаткове тестування на коронавірус. Позитивний результат тесту вже у Києві отримав один з гравців.

Інфекцію виявили у півзахисника Матса Рітса. Після цього гравця одразу ж ізолювали від команди. Він опинився поза заявкою команди на матч проти Динамо.

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Замість цього Рітс відправився до Бельгії, де він буде змушений відбути карантин.

Rik De Mil: "Rits testte gisteren positief op Covid-19 en zit dus niet in de selectie. Hij wordt vandaag nog medisch gerepatrieerd naar België waar hij in quarantaine gaat." #DynClu pic.twitter.com/YsjUyoVNTS — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2021

Нагадаємо, Брюгге заставили провести додаткове тестування на коронавірус через спалах інфекції в команді. До Києва не прибули Стефано Денсвіл і Матея Мітрович, а також весь тренерський штаб, включно з головним тренером Філіпом Клеманом. Командою в Києві керує тренер юнацької команди Рік де Міл.